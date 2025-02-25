Kadife Tavşan’a yoğun ilgi!

Margery Williams'ın klasikleşmiş eseri "Kadife Tavşan", çocuklar ve aileleriyle tiyatro sahnesinde buluştu. İlk oyunu, önceki gün Maslak'ta gerçekleştirilen "Kadife Tavşan" minik seyircilerden tam not aldı.



Alper Kul'un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul'un yönetmenliğinde hayata geçirilen Kadife Tavşan'da Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya, Uzay Karaca gibi değerli oyuncuların sahne aldı.



Oyunu izleyenler arasında Gamze Erçel, Seda Bakan, Mihre Mutlu, Defne Kayalar, İmer Özgün Bademci, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Özge Özder ve Pınar Altuğ Atacan gibi isimler vardı.

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