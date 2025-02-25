Hadise’den Demet Akalın’a sert çıkış: Haddini aşma

Hadise Fırtınam adlı bir şarkı yaptı. Hem klibi hem de sözleriyle sosyal medyayı salladı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Hadise'nin şarkısı Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop şarkılardan biri. Hem müziği hem klibiyle harika. Demet Akal'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!" diye yazdı.



Akalın kullanıcıya, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz. Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?" diye tepki gösterdi.



Hadise'nin konserinde isim vermeden yaptığı "Sizi çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum" açıklaması ise Demet Akalın'a gönderme olarak yorumlandı. Demet Akalın'dan, Hadise'ye cevap gecikmedi: Bana bulaşmasa iyi eder!

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