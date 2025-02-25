Ünlü manken Çağla Şıkel’den gizemli aşk kaçamağı: Genç sevgilisini herkesten saklıyor!

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Ünlü model Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli'den ayrıldı! Bir süre sonra kendisinden 15 yaş küçük gizemli bir gençle aşk yaşamaya başladı. Kimi zaman gecelerde kimi zaman sokakta gazetecilerin karşısına çıktı. Ama sevgilisinin kim olduğu yönündeki soruları hep yanıtsız bıraktı.

Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisinden 15 yaş küçük gizemli bir gençle aşk yaşamaya başladı. (Takvim.com.tr)



Ünlü model önceki gün de Londra dönüşü İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Yanında yine gizemli sevgilisi vardı. Söz konusu genç adam, Şıkel'in çantalarını taşıdı. Bu durumu görenler yorumu patlattı. "Acaba sevgili değil de yardımcısı mı" yorumlarını yaptı.