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Ünlü manken Çağla Şıkel'den gizemli aşk kaçamağı: Genç sevgilisini herkesten saklıyor!

Çağla Şıkel, Londra dönüşü havalimanında genç sevgilisi ile görüntülendi. Ama yine kim olduğunu söylemedi. Genç adamın ise ünlü mankenin çantalarını taşıması dikkat çekti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Ünlü manken Çağla Şıkel’den gizemli aşk kaçamağı: Genç sevgilisini herkesten saklıyor!

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    Ünlü model Çağla Şıkel, avukat sevgilisi Nail Gönenli'den ayrıldı! Bir süre sonra kendisinden 15 yaş küçük gizemli bir gençle aşk yaşamaya başladı. Kimi zaman gecelerde kimi zaman sokakta gazetecilerin karşısına çıktı. Ama sevgilisinin kim olduğu yönündeki soruları hep yanıtsız bıraktı.

    Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisinden 15 yaş küçük gizemli bir gençle aşk yaşamaya başladı. (Takvim.com.tr) Ünlü manken Çağla Şıkel, kendisinden 15 yaş küçük gizemli bir gençle aşk yaşamaya başladı. (Takvim.com.tr)

    Ünlü model önceki gün de Londra dönüşü İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıdı. Yanında yine gizemli sevgilisi vardı. Söz konusu genç adam, Şıkel'in çantalarını taşıdı. Bu durumu görenler yorumu patlattı. "Acaba sevgili değil de yardımcısı mı" yorumlarını yaptı.

    Gizemli genç adam, Şıkel'in çantalarını taşıdı.(Takvim.com.tr)Gizemli genç adam, Şıkel'in çantalarını taşıdı.(Takvim.com.tr)

    Şıkel, muhabirlerin, "Erkek arkadaşınızı tanıyalım artık, en azından ismini öğrenebilir miyiz?" sorusunu yine kaçamak yanıtladı. "Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk, lütfen müsaade edin, daha uygun bir zamanda konuşuruz" ifadesini kullandı. Yanındaki beyefendiye yöneltilen sorular ise yanıtsız kaldı. Çift, sorulara fazla vakit kaybetmeden havalimanından ayrıldı.

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