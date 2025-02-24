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Uğur Akkuş ile boşanma sürecindeki Ebru Şallı'dan kafaları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açıyor?

Ebru Şallı, kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği eşi Uğur Akkuş’tan boşanma kararı aldı. Süreç devam ederken evine yollanan bir tutam gül buketini sosyal medya hesabından paylaştı. Üzerine kalp emojisi bıraktı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Uğur Akkuş ile boşanma sürecindeki Ebru Şallı’dan kafaları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açıyor?

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    Eski manken yeni plates hocası Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi. "Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" dedi.

    Uğur Akkuş ile boşanma sürecindeki Ebru Şallı'dan kafaları karıştıran paylaşım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Uğur Akkuş ile boşanma sürecindeki Ebru Şallı'dan kafaları karıştıran paylaşım (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli yasal işlemleri sürdürdüğünü söyledi. İşte bunlar devam ederken ünlü mankenin yüz�� nihayet güldü.

    Ünlü manken bir demet gül buketini, salondaki sehpasına koydu (Takvim.com.tr)Ünlü manken bir demet gül buketini, salondaki sehpasına koydu (Takvim.com.tr)

    Şallı, gönderilen bir demet gül buketi ile sevindi. Evine gelen çiçeği Instagram hesabından servis etti. Üzerine kalp emojisi koyup mutluluğunu dile getirdi. Gören herkes "Kim gönderdi" sorusuna cevap ararken Şallı'nın keyfi yerindeydi.

    Uzun süredir sıkıntılı zamanlar geçiren Şallı’nın mutluluğu yüzüne yansıdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Uzun süredir sıkıntılı zamanlar geçiren Şallı’nın mutluluğu yüzüne yansıdı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ebru Şallı, sadece gülleri değil, ultra lüks çantasıyla da dikkat çekti. Dünyaca ünlü Fransız markasına ait bir çanta ile sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. 1 milyon TL'lin çantasıyla havasını attı.

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