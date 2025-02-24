Uğur Akkuş ile boşanma sürecindeki Ebru Şallı’dan kafaları karıştıran paylaşım! Yeni bir aşka yelken mi açıyor?

Eski manken yeni plates hocası Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi. "Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" dedi.
Eski manken yeni plates hocası Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar verdi. Kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyledi. "Rahatsız edici mesajlar atıyor. Hem kendim hem de yakınlarım için endişeleniyorum" dedi.
Koruma kararı, savcılık şikayetleri ve boşanma davası dahil gerekli yasal işlemleri sürdürdüğünü söyledi. İşte bunlar devam ederken ünlü mankenin yüz�� nihayet güldü.
Şallı, gönderilen bir demet gül buketi ile sevindi. Evine gelen çiçeği Instagram hesabından servis etti. Üzerine kalp emojisi koyup mutluluğunu dile getirdi. Gören herkes "Kim gönderdi" sorusuna cevap ararken Şallı'nın keyfi yerindeydi.
Ebru Şallı, sadece gülleri değil, ultra lüks çantasıyla da dikkat çekti. Dünyaca ünlü Fransız markasına ait bir çanta ile sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. 1 milyon TL'lin çantasıyla havasını attı.