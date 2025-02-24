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Selvihan Turak yeni şarkısı için gemide klip çekti!

Sahne hayatını cruise gemilerinde sahne alarak geçiren Selvihan Turak gemide klip çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Selvihan Turak yeni şarkısı için gemide klip çekti!

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    Yolcu gemilerinde sahne alan Selvihan Turak, yeni şarkısını çıkardı. Sözleri Fuat Güven'e ait olan "Ah Kuzum" adlı şarkısının hayal kırıklığı ile biten, geride boynu bükük bekleyeni bırakan büyük bir aşk hikayesini anlattığını söyledi.

    Yılın altı ayı cruise gemilerinde sahne alan başarılı sanatçı Selvihan Turak ilginç yaşantısıyla ilgili de şunları anlattı:

    Gemide yaşamı o kadar benimsedim ki ilk yıllar zor gelse de şimdi sezonun tekrar açılmasını bekliyorum. Gemiye, yani evime bir an önce dönmek için adeta gün sayıyorum. Bazen 'evin nerede, nerede yaşıyorsun' diye sorular sorulunca gemide diyorum. Herkes şaşırıyor.

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