Pınar Sabancı’dan unutulmaz deneyim! Kuzey Buz Denizi’nde kulaç attı

İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi olan psikolog Pınar Sabancı, soğuktan daha soğuğu tercih etti. İstanbul'daki kar tatilini fırsat bilip ailesiyle Kuzey Kutup noktasındaki Finlandiya'ya gitti.

Eşi ve çocuklarıyla Noel Baba Köyü'nü tercih etti. Buzdan Otel'de konaklayan Sabancı, bol bol fotoğraf çektirdi. Buzdan yatakta oturarak poz veren Pınar Sabancı, Ice Bar'da da kahvesini içti.

Ancak çılgınlığı bununla bitmedi. Kuzey Buz Denizi'nde tura çıkıp özel kıyafetler giyindi. Ardından buz parçaları arasında suya girdi. Bu özel tur için kişi başı 500 euro ödedi. "Ve buzlarla kaplı denizde yüzdük. Muazzam bir tecrübeydi" deyip mutluluğunu dile getirdi.