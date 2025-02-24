İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu Selanik tatili dönüşü havalimanında görüntülendi!

Ünlü çift İlker Kaleli ve Sıla Gençoğlu, Selanik tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Çift, muhabirleri karşılarında görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Gazetecilere esprili bir şekilde "Maşallah sizin de bilmediğiniz bir şey yok" diyerek neşeli bir tavır sergiledi.

Maskeyle görüntülenen Sıla Gençoğlu, "Çok salgın var o sebeple maske taktım" dedi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İlker Kaleli ise yakın bir zamanda hayranlarına müjdeli haber vereceğini söyledi. Bu arada hayranları iki ismi tanımakta güçlük çekti. Sevgililerin kilo aldığı görüldü. Özellikle İlker Kale'nin değişimi dikkatlerden kaçmadı.