Bensu Soral Fenerbahçe’ye üye oldu! Sosyal medyada mesaj yağmuruna tutuldu

Başarılı oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın izinden gitti. Bir süredir herhangi bir projede rol almayan Soral, Fenerbahçe ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu Fenerbahçe Kulübü'ne üyelik başvurusu yaptığını söyledi.

Bensu Soral, başvuru formunu doldururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sarı-lacivertli camiaya katıldığını gösterdi. Sarı-Lacivertli taraftarlar destek mesajları gönderdi. Tabi rakip takımların taraftarları da sitem etti. Bu arada ünlü oyuncunun eşi Hakan Baş da tam bir Fenerbahçe tutkunu. Ünlü iş insanı Baş da Fenerbahçe Kongre Üyesi... Çiftin yakın dostları "Bensu da en az Hakan kadar fanatik Fenerbahçeli" diyor.