Aslıhan Gürbüz, Esra Erol ve Müge Anlı'yı hedef aldı! "Rezalet" kelimesini kullanarak eleştirmeye kalktı

Aslıhan Gürbüz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 19 yıldır devam ederken Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol'da" programı ise 12 senedir ekranların en çok izlenen programı. Milyonlar tarafından izlenen bu programları eleştirmeyi onları zirveye taşıyan halkımıza söylenmiş bir söz olarak görüyor ve sizin yapmak istediğiniz programı da bekliyoruz Aslıhan hanım.

Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ŞEYMA GÜLDÜRDÜ…

Fenomen Şeyma Subaşı, "Son dönemdeki kızlar gibi sosyal medya da hayatımı paylaşmıyorum" deyince güldürdü. Her daim özel uçakla tatillere giden, katıldığı partileri sosyal medyasında paylaşan Şeyma Subaşı'nın zamanında yaşadığı hayatı ile konuştukları arasında bir çelişki yaşadığını düşünüyorum.

Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) PARİS'TE BARIŞMAYI KUTLAYACAKLAR!

Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz ay ailesiyle Sri Lanka'ya gitmişti. Eşi Serkan Sağdıç ile arasının da açık olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Ancak Mosso ile Sağdıç, aile büyüklerinin devreye girmesi ile barışmış. Çift, önümüzdeki günlerde Fransa'ya tatile gideceklermiş.

İbrahim Kutluay ve Edwina Sponzo (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) BOYUNA POSUNA YAKIŞMADI!

Sosyetik güzel Edwina Sponzo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı Etiler'de bir mekanda gördüm. Kutluay, mekandaki sanatçıdan eski sevgilisi Demet Akalın'ın seslendirdiği "unuttum" şarkısını bağırarak söylemesini istedi. Ben İbrahim Kutluay'ın, şarkı seçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu isteği yerine getirmeyen ve sahnesine ara veren sanatçı kardeşimi de tebrik ediyorum. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN