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Aslıhan Gürbüz, Esra Erol ve Müge Anlı'yı hedef aldı! "Rezalet" kelimesini kullanarak eleştirmeye kalktı

atv'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarını hedef alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün, Esra Erol ve Müge Anlı'yı "rezalet" kelimesini kullanarak eleştirmeye kalkışması tartışma yarattı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Aslıhan Gürbüz, Esra Erol ve Müge Anlı’yı hedef aldı! Rezalet kelimesini kullanarak eleştirmeye kalktı

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    Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv'nin gündüz kuşağını domine eden Esra Erol ile Müge Anlı'ya bazı kesimler tarafından saldırı başlatıldı.

    Esra Erol (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Esra Erol (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarını kastetmeye çalışan oyuncu Aslıhan Gürbüz, "rezalet" kelimesini kullanarak eleştirmeye kalktı.

    Müge Anlı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Müge Anlı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Eleştiriden sonra gündüz kuşağında kadın programlarına el atıp ev hanımlarına yönelik bir program yapmak istediğini de söylemiş Aslıhan hanım. Yapımcılara mesaj gönderen Gürbüz'e bu durum hiç yakışmamış.

    Aslıhan Gürbüz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Aslıhan Gürbüz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" 19 yıldır devam ederken Esra Erol'un sunduğu "Esra Erol'da" programı ise 12 senedir ekranların en çok izlenen programı.

    Milyonlar tarafından izlenen bu programları eleştirmeyi onları zirveye taşıyan halkımıza söylenmiş bir söz olarak görüyor ve sizin yapmak istediğiniz programı da bekliyoruz Aslıhan hanım.

    Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şeyma Subaşı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    ŞEYMA GÜLDÜRDÜ…
    Fenomen Şeyma Subaşı, "Son dönemdeki kızlar gibi sosyal medya da hayatımı paylaşmıyorum" deyince güldürdü. Her daim özel uçakla tatillere giden, katıldığı partileri sosyal medyasında paylaşan Şeyma Subaşı'nın zamanında yaşadığı hayatı ile konuştukları arasında bir çelişki yaşadığını düşünüyorum.

    Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    PARİS'TE BARIŞMAYI KUTLAYACAKLAR!
    Şarkıcı Melek Mosso, geçtiğimiz ay ailesiyle Sri Lanka'ya gitmişti. Eşi Serkan Sağdıç ile arasının da açık olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Ancak Mosso ile Sağdıç, aile büyüklerinin devreye girmesi ile barışmış. Çift, önümüzdeki günlerde Fransa'ya tatile gideceklermiş.

    İbrahim Kutluay ve Edwina Sponzo (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)İbrahim Kutluay ve Edwina Sponzo (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    BOYUNA POSUNA YAKIŞMADI!
    Sosyetik güzel Edwina Sponzo ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ı Etiler'de bir mekanda gördüm. Kutluay, mekandaki sanatçıdan eski sevgilisi Demet Akalın'ın seslendirdiği "unuttum" şarkısını bağırarak söylemesini istedi. Ben İbrahim Kutluay'ın, şarkı seçiminin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu isteği yerine getirmeyen ve sahnesine ara veren sanatçı kardeşimi de tebrik ediyorum.

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