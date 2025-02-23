Hadise yeni şarkısı ve klibiyle gündemi salladı!

Son dönemde özel hayatı ve oyunculuğu ile adından söz ettiğimiz Hadise, şimdi de yeni şarkısı ve yeni klibiyle gündem oldu.

Esas Oğlan dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Hadise'nin oyunculuğu da çok eleştirilmişti. Hadise son olarak yeni albümü Fırtınam'ı tanıttı. Yeni şarkısı ve yeni klibiyle dikkat çeken Hadise fileli çorapları, tülden bluzları ve mayosuyla yine 'fazla erotik' bulundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hadise'nin yeni albümü için çektiği klip sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar, "Hadise sen ne yaptın!", "Tam bir kraliçe", "Bir kere de hakkını verin şu kadının" derken bazı kullanıcılar da, "Yine erotik klip", "Hep aynı şeyler", "İyice şaşırdı" gibi tepkiler verdi.