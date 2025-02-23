Faruk Sabancı: Her şeyin fiyatına bakarım!

Faruk Sabancı, önceki gün Saba Tümer'in konuğu oldu. Tümer, Sabancı'ya "Bir şeyi alırken fiyatına bakıyor musun?" diye sordu.

Sabancı "Bir şey alırken tabii ki fiyatına bakarım. Zaman içerisinde nereden nereye geldiğini merak ederim. İmkân sahibi olmak başka bir şey, imkanla kötü bir ilişki içerisinde bulunmak başka bir şey... İnsanın maddiyatla da sağlıklı ilişki kurması gerekiyor. Bir şeyin fiyat etiketine bakmamak birini umursamaz yapıyor" diyerek yanıt verdi.

NASIL DJ OLDU?

Sabancı, DJ olmaya nasıl karar verdiğini açıkladı. Sabancı, açıklamalarında, "Ben ilkokul yıllarımda plak toplamaya başladım. O yıllarda tam olarak ne yaptığımı bilmiyorum ama müzik arşivlemek, müzikten müziğe geçiş yapmak. Çocukluktan bir merakım oldu. Aslında dinleyiciler hobimi işe çevirdi. Müzik kulağımın keşfedilmesi diye bir durum oluştu. Benim elektronik müzik üretiyor olmam ilgi çekici bir konu. Zaman zaman dezenformasyonlar oluyor." ifadelerini kullandı.