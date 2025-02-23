Burcu Kıratlı lüks arabasıyla ile havasını attı! Değeri dudak uçuklattı

Arkadaşlarıyla yemeğe geldiğini söyleyen güzel oyuncuya, adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı 5 milyon lira değerindeki lüks arabası sorulması üzerine, "Aracı yeni aldım. Haber yapacaksanız, hemen kurban keseceğim. Daha kurban kesmedim" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Burcu Kıratl��, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'la barıştığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine, "Denenmişi denemem" diye net bir açıklamada bulunmuştu.