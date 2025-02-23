Burcu Kıratlı lüks arabasıyla ile havasını attı! Değeri dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Zincirlikuyu'da görüntülendi.
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Zincirlikuyu'da görüntülendi.
Arkadaşlarıyla yemeğe geldiğini söyleyen güzel oyuncuya, adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı 5 milyon lira değerindeki lüks arabası sorulması üzerine, "Aracı yeni aldım. Haber yapacaksanız, hemen kurban keseceğim. Daha kurban kesmedim" ifadelerini kullandı.
Burcu Kıratl��, iki kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl'la barıştığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine, "Denenmişi denemem" diye net bir açıklamada bulunmuştu.
"BARIŞMA YOK"
Konuyla ilgili sorulara tekrar cevap veren Kıratlı, "Gerekeni söyledim. Barışma yok" diyerek bütün dedikodularının önüne geçti.