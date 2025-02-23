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Burcu Kara'nın eşi Fırat Parlak'tan 10'uncu yıla yıldız sürprizi!

Burcu Kara'nın eşi Fırat Parlak evlilik yıl dönümlerini anlamlı bir sürprizle kutladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
Burcu Kara’nın eşi Fırat Parlak’tan 10’uncu yıla yıldız sürprizi!

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    Koyu Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Burcu Kara ve 2016 yılında evlendiği eşi yönetmen Fırat Parlak, evlilik yıl dönümlerini anlamlı bir sürprizle kutladı.

    Birlikteliklerinin 10'uncu, evliliklerinin 9'uncu yılını kutlayan çiftin isimleri Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol'daki yıldızlara yazıldı.

    Burcu Kara yıl dönümlerini şu sözlerle kutladı:

    "Tanışıp bu hayata devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de dokuzuncu yıl dönümü. Nicelerine cancağazım."

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