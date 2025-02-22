Eleştirilerin hedefi Şeyma Subaşı’dan çarpıcı açıklama!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekip kimi zaman eleştiri oklarının hedefi olan Şeyma Subaşı, Nişantaşı'nda görüntülendi. Subaşı, yeni jenerasyona örnek olup olmadığı soru üzerine, "Aslında yeni nesil ve jenerasyonu görünce ders alıyorum. Belli bir yerde örnek oluyorum. Belli yerde de ben onlardan öğreniyorum. 'Ben de böyle antipatik ve iticiymişim' diye" açıklamasında bulundu.



TECRÜBE OLACAK

Oyunculuğa sıcak baktığını ve bir film teklifi aldığını sözlerine ekleyen Şeyma Subaşı, "Galiba bir tane geliyor, sinemalarda olacağım. Öyle bir disiplinim var mı? Emin değilim ama yeni bir tecrübe olacak" şeklinde konuştu. A para'da yıldızlı sohbetler programına katılan Subaşı, kazandığını kendine yatırdığını söylemişti.

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