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Ünlüler beyaza büründü!

İstanbul beyaza bürünürken ünlülerde karın keyfini çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Ünlüler beyaza büründü!

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    Türkan Şoray, uzun süredir görünmüyordu. Ünlü oyuncu, evinin karlar içerisindeki bahçesinden bir paylaşım yaptı. Usta sanatçının kalpleri ısıtan o paylaşımına yorum yağdı.

    BOL YILDIZLI KARE
    İstanbul'u etkisi altına alan karı kızıyla eğlenceye dönüştüren Yıldız Çağrı Atiksoy, o anları 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Kızı Milena'yı kar ile tanıştıran Atiksoy'un paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    ÇOCUKLAR GİBİ ŞEN
    Bade İşçil, oluğu sokakta alarak kardan adam yaptı. Çocuklar gibi eğlenen İşçil, daha sonra yaptığı kardan adamla poz verdi. İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi.

    Aniden bastıran kar sonrası İstanbul'da her yer beyaza büründü. Ünlü isimler, yağan kar sonrası evlerinden ve bahçelerinden paylaşım yaptı. Bazıları da kendilerini dışarı atarak yağan karın tadını çıkardı.

    FIRSATI KAÇIRMADI
    Ünlü oyuncu Gupse Özay, yağan karı fırsat bilerek kızı Jan Asya'yı da alarak dışarı çıktı ve minik kızıyla oyunlar oynadı. Ünlü oyuncu bu eğlenceli anları da takipçileriyle paylaştı.

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