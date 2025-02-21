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Şeyma Subaşı kazandığı parayı nereye harcıyor? İtiraf A Para ekranlarında geldi

A Para’ya konuk olan Şeyma Subaşı, bu zamana kadar kazandığı parayla yatırım yapmadığını tamamen kendine harcadığını dile getirerek "Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütüm bunlara para harcıyorum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Şeyma Subaşı kazandığı parayı nereye harcıyor? İtiraf A Para ekranlarında geldi

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    2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.

    Şeyma Subaşı. (Instagram)Şeyma Subaşı. (Instagram)

    Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

    Şeyma Subaşı. (Instagram)Şeyma Subaşı. (Instagram)

    Şeyma Subaşı, A Para ekranlarında yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu "Yıldızlı Sohbetler" programına konuk oldu. Subaşı, "Kazancını nereye yatırıyorsun?" sorusuna "Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum" şeklinde yanıt verdi.

    Şeyma Subaşı. (Instagram)Şeyma Subaşı. (Instagram)

    Emlak yatırımı yapmadığını belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek bir yatırım olarak ev aldım diyemem ama yaşamıma harcıyorum. Uçak biletlerime harcıyorum, business sınıfında uçuyorum. Güzel evler kiralıyorum. Güzel yemeklere para harcamaktan hiç kaçınmıyorum."

    Şeyma Subaşı. (Instagram)Şeyma Subaşı. (Instagram)


    AVOKADOLAR, MANGOLAR
    Ayrıca sağlıklı beslenmeye de önem verdiğini belirten ünlü isim, "Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütüm, Hindistan cevizi yağım. Bunlara harcıyorum" dedi.

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