Şeyma Subaşı kazandığı parayı nereye harcıyor? İtiraf A Para ekranlarında geldi

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2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.

Şeyma Subaşı. (Instagram) Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.