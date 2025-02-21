Şeyma Subaşı kazandığı parayı nereye harcıyor? İtiraf A Para ekranlarında geldi

2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.
2017 yılında Acun Ilıcalı ile evlenen ve 2018'de boşanan Şeyma Subaşı, 2023'te Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmuş, ancak bu evliliği de kısa sürmüştü.
Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Subaşı, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.
Şeyma Subaşı, A Para ekranlarında yayınlanan ve Funda Karayel'in sunduğu "Yıldızlı Sohbetler" programına konuk oldu. Subaşı, "Kazancını nereye yatırıyorsun?" sorusuna "Yatırdığım şey çok klişe olacak ama kendime yatırıyorum" şeklinde yanıt verdi.
Emlak yatırımı yapmadığını belirten Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçek bir yatırım olarak ev aldım diyemem ama yaşamıma harcıyorum. Uçak biletlerime harcıyorum, business sınıfında uçuyorum. Güzel evler kiralıyorum. Güzel yemeklere para harcamaktan hiç kaçınmıyorum."
AVOKADOLAR, MANGOLAR
Ayrıca sağlıklı beslenmeye de önem verdiğini belirten ünlü isim, "Avokadolar, mangolar, Hindistan cevizi sütüm, Hindistan cevizi yağım. Bunlara harcıyorum" dedi.