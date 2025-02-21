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Karlar kraliçesi Fahriye Evren sevenlerini mest eden kareler!

Kış mevsiminin keyfini çıkaran ünlü isim, sade ama etkileyici paylaşımlarıyla yine gündem olmayı başardı. Hem kendini hem evini paylaşan Evcen’in lüks yaşamını görenler, “Masallardan fırlamış” gibi demeden yapamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Karlar kraliçesi Fahriye Evren sevenlerini mest eden kareler!

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    Güzelliği ve zarafetiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, son olarak karlı bir sabaha uyanarak takipçilerine sıcacık bir "Günaydın" mesajı gönderdi. Evcen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, beyazlara bürünen bahçesi ve yoğun kar yağışı dikkat çekti.

    Doğayla iç içe olan evinin bahçesinde çektiği kare, adeta kartpostalları andırıyordu. Kış mevsiminin huzur veren atmosferini yansıtan bu
    paylaşım, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

    HAYRAN BIRAKTI
    Soğuk havaya rağmen pozitif enerjisini koruyan güzel oyuncunun doğal hali ve şık tarzı da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Evcen'in bu paylaşımı, hayranları tarafından "Kış prensesi" ve "Masallardan fırlamış gibi" yorumlarıyla karşılandı. Yoğun kar yağışı esnasında evinde kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'in kendi ev hali paylaştığı anlar da hemen ardından geldi.

    RAKİPLERİ YOK!
    Burak Özçivit'in başrolde olduğu "Kuruluş Osman", önceki gün reytinglerde AB kategorisi'nde ise %5,39 reyting, %13,97 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,78 reyting %15,66 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

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