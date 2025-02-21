Karlar kraliçesi Fahriye Evren sevenlerini mest eden kareler!

Güzelliği ve zarafetiyle her zaman dikkat çeken Fahriye Evcen, son olarak karlı bir sabaha uyanarak takipçilerine sıcacık bir "Günaydın" mesajı gönderdi. Evcen'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, beyazlara bürünen bahçesi ve yoğun kar yağışı dikkat çekti.



Doğayla iç içe olan evinin bahçesinde çektiği kare, adeta kartpostalları andırıyordu. Kış mevsiminin huzur veren atmosferini yansıtan bu

paylaşım, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



HAYRAN BIRAKTI

Soğuk havaya rağmen pozitif enerjisini koruyan güzel oyuncunun doğal hali ve şık tarzı da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Evcen'in bu paylaşımı, hayranları tarafından "Kış prensesi" ve "Masallardan fırlamış gibi" yorumlarıyla karşılandı. Yoğun kar yağışı esnasında evinde kalmayı tercih eden Fahriye Evcen'in kendi ev hali paylaştığı anlar da hemen ardından geldi.



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Burak Özçivit'in başrolde olduğu "Kuruluş Osman", önceki gün reytinglerde AB kategorisi'nde ise %5,39 reyting, %13,97 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,78 reyting %15,66 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

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