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Eski manken Güzide Duran'dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

Adnan Aksoy, Okan Buruk ile aşk dedikoduları çıkan eski manken Güzide Duran'a dava açarak kızlarının velayetini ve 2 liralık da sembolik tazminat istedi. Karşı hamle yapan Duran, 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Eski manken Güzide Duran’dan 16 yıllık eşine milyonluk tazminat talebi!

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    İş insanı Adnan Aksoy ve eski manken Güzide Duran, geçen aylarda 16 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Aksoy, Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açıp 15 yaşındaki kızlarının velayetini ve 2 liralık da sembolik tazminat istedi.

    Duran, eşinin bu hamlesine karşılık Adnan Aksoy'a, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak 'zina', 'hayata kast' ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle çekişmeli boşanma davası açtı. Eski manken, evliyken eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü aynı zamanda tehditler aldığını dilekçesinde yer verdi.

    Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek şu ifadelere yer verildi: "Psikolojik şiddetin yanında fiziksel şiddete de maruz kalan müvekkil, kocası tarafından tehdit edilmiştir. Aksoy'un sadakatsiz davranışları, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olmuştur. Boşanmalarına karar verilmesini, çocukların velayetinin müvekkile verilmesini talep ediyoruz. Adnan Aksoy'un müvekkil ve çocuklarına aylık 600 bin lira nafaka ödemesini, 10 milyon lira maddi ve 10 milyon lira da manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz. Ayrıca şimdilik 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talep ediyoruz."

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