Ailecek yapımcı olacaklar! Gökçe Bahadır’dan sonra eşi de yeşil ışık yaktı!

Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy, önceki gün Etiler'deydi. Eşinin yapımcılığında müzik ile ilgili tiyatro oyununa destek verdiğini anlatan Ersoy, "Oyunun müziği ile ilgili bir telif sıkıntısı oldu. Son anda devreye girdim. Tiyatro oyunu için müzik yaptık. Tepkiler harika. Devam etmek istiyorlar" diye konuştu.



Ersoy, "İlerleyen dönemde film veya dizi yapımcılığı için birlikte bir düşünce içerisinde olur musunuz?" sorusuna ise, "Yapılabilir tabii ki ama bu küçük bir şeydi. Bunda 3 kişi var ve ona rağmen ilk tecrübe için aksilik olmadan geçti. Belki daha ileride daha iyilerini yaparlar. neden olmasın?" diyerek yapımcılığa yeşil ışık yaktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN