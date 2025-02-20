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Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku!

Güzel oyuncu Cemre Baysel, sette iki tacizci tarafından takip edildi. Oyuncunun gizlice fotoğraflarının çekildiği ve annesinin bile tehdit edildiği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
Ünlü oyuncu Cemre Baysel’e sette taciz şoku!

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    Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin çekimleri sırasında, iki kişinin oyuncuyu gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmadı. İddialara göre, ikili daha sonra Baysel'in adına 50 adet yemek siparişi vererek dikkat çekmeye çalıştı.

    Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    EMNİYETE BAŞVURDU!
    Tacizcilerin bununla da yetinmeyip güzel oyuncunun annesine yöneldi. Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel'e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu.

    Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan Cemre Baysel'in şikayeti sonrası, tacizcilerden biri gözaltına alındı. Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Konuya ilişkin soruşturma kapsamında, tacizcilerin dijital izleri ve telefon kayıtları inceleniyor. Yaşananların ardından dizinin setinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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