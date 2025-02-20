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Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin çekimleri sırasında, iki kişinin oyuncuyu gizlice izlediği ve fotoğraflarını çektiği ortaya çıktı. Set görevlilerinin müdahalesine rağmen tacizcilerin takibi son bulmadı. İddialara göre, ikili daha sonra Baysel'in adına 50 adet yemek siparişi vererek dikkat çekmeye çalıştı.

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'e sette taciz şoku (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



EMNİYETE BAŞVURDU!

Tacizcilerin bununla da yetinmeyip güzel oyuncunun annesine yöneldi. Genç oyuncunun annesi Fatoş Baysel'e ulaşan şüpheliler, telefon üzerinden tehditler savurdu. Bu gelişme üzerine Baysel, hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için emniyete başvurdu.