Gökçe Bahadır yapımcılığa soyundu: Proje bazlı bir deneyim yaşamak istedim

Gökçe Bahadır, önceki akşam yapımcısı olduğu "Ehlikeyf" isimli oyunun öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geceyle ilgili heyecanını dile getiren güzel oyuncu, "Heyecanlıyız. Bu akşam gerçekten enteresan bir birleşim oldu. Benim için özel bir akşam. Ben de böyle bir oyuna destek olmak istediğim için, bu oyunun daha fazla yükselmesini istediğim için buradayım" dedi.



Yapımcılığın da kolay olmadığını söyleyen Bahadır, "Zor da değil. Uzun zamandır bu işle uğraşıyorum. Proje bazlı bir deneyim yaşamak istedim. Oyunu izledikten sonra, her şey kendiliğinden oluştu'' dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN