DNA raporlarının ardından Nazlı Sabancı'dan "kraliçe benim" mesajı: Bol bol kızı Alara'yı paylaştı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, olayları hiç yaşanmamış gibi kabul ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya, Fatma D. tarafından açılan babalık davası açılmıştı. Söz konusu davada yapılan DNA testiyle 4 yaşındaki küçük Uzay'ın babasının Sabancı olduğu anlaşılmıştı.