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DNA raporlarının ardından Nazlı Sabancı'dan "kraliçe benim" mesajı: Bol bol kızı Alara'yı paylaştı

İş insanı Hacı Sabancı’ya açılan davayla 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu DNA raporlarıyla kesinleşti. Eşi Nazlı Sabancı ise yaşananlara aldırış etmeden sessizliğini koruyarak kızı Alara’yla vakit geçirmeye devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Şubat 2025
DNA raporlarının ardından Nazlı Sabancı’dan kraliçe benim mesajı: Bol bol kızı Alara’yı paylaştı

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    2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

    Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, olayları hiç yaşanmamış gibi kabul ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, olayları hiç yaşanmamış gibi kabul ediyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya, Fatma D. tarafından açılan babalık davası açılmıştı. Söz konusu davada yapılan DNA testiyle 4 yaşındaki küçük Uzay'ın babasının Sabancı olduğu anlaşılmıştı.

    Minik Alara 1.5 yaşına geldi (Takvim.com.tr)Minik Alara 1.5 yaşına geldi (Takvim.com.tr)

    Nazlı Sabancı ise adeta bu olanlar hiç yaşanmamış gibi paylaşımlar yapmaya devam etti. Her fırsatta eşi Hacı Sabancı'yı ve kızları Alara'yı paylaşan Nazlı Sabancı'dan yeni bir fotoğraf daha geldi.

    Nazlı Sabancı karşı atağa geçti: Bol bol kızı Alara’yı paylaşıp ʺKraliçe benimʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Nazlı Sabancı karşı atağa geçti: Bol bol kızı Alara’yı paylaşıp ʺKraliçe benimʺ mesajı verdi (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Kızı Alara'yı paylaşan Nazlı Sabancı, fotoğrafın üzerine ise "prenses" notunu düşmeyi ve nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.

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