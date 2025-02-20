DNA raporlarının ardından Nazlı Sabancı'dan "kraliçe benim" mesajı: Bol bol kızı Alara'yı paylaştı

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.
2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'ya, Fatma D. tarafından açılan babalık davası açılmıştı. Söz konusu davada yapılan DNA testiyle 4 yaşındaki küçük Uzay'ın babasının Sabancı olduğu anlaşılmıştı.
Nazlı Sabancı ise adeta bu olanlar hiç yaşanmamış gibi paylaşımlar yapmaya devam etti. Her fırsatta eşi Hacı Sabancı'yı ve kızları Alara'yı paylaşan Nazlı Sabancı'dan yeni bir fotoğraf daha geldi.
Kızı Alara'yı paylaşan Nazlı Sabancı, fotoğrafın üzerine ise "prenses" notunu düşmeyi ve nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.