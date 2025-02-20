Aleyna Tilki’den arkadaş sitemi: Güvenebileceğim çok insan yok

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün arkadaşı oyuncu Serel Yereli ile özel bir davete katıldı. Yakın arkadaşının çok az olduğunu söyleyen Tilki, gazetecilerin "Neden yakın arkadaşınız yok?" sorusuna, "Kuvvetle güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok. Naif, kırılgan, duyarlı arkadaşlara ihtiyacım var hayatta" yanıtını verdi.

ARKADAŞ BİLMECESİ

Sanat camiasında böyle dostlukların olup olmadığı sorusuna ünlü şarkıcı, "Bence çok yok. Ben arkadaşlarımı ya çocukluktan tanımış oluyorum ya da gerçekten doğal bir şekilde karşılaşmış olmam gerekiyor. Bir şeylerin evren tarafından bize yaşatılmış olması gerekiyor, yoksa sektörde aşırı arkadaş olunmaz. Herkesle arkadaş olunacak bir sektör değil sonuç olarak" ifadelerini kullandı.