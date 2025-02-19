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Operaların efsaneleri İstanbul'da!

Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul’da verdi. Dünyaca ünlü isimlerin sahne aldığı konseri 4 bin kişi izledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Operaların efsaneleri İstanbul’da!

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    Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla kurulan ve 8'inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, operanın dünyaca ünlü isimlerini Türkiye'deki sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

    Orkestra, bu kapsamda her yıl düzenlediği yeni yıl konserlerinin ilkini önceki akşam İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi. 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' konserine, yaklaşık 4 bin seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli katıldı. Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de konseri izledi.

    GÖRKEMLİ SAHNE
    Dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış Carolina López Moreno muhteşem performanslarıyla İstanbullu müzikseverlerden büyük alkış aldı.

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