Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sırp basınına konuşan şarkıcı, "Babamın ve annemin arkalarında herhangi bir miras yoktu ve doktor olarak zengin ve varlıklı olarak sınıflandırılmıyorlardı. Hatırlıyorum, Sırbistan'da neredeyse tüm insanlar zor şartlarda yaşarken domates bizim için lükstü... Çocukken bazı durumlarda komşuların onu yemesini izlerdim. Kinder-yumurtalar, sakızlı şekerler ve ağızda çıtırdayan çikolatalar...