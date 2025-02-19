Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan’da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü

Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı.
Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı.
Sırp basınına konuşan şarkıcı, "Babamın ve annemin arkalarında herhangi bir miras yoktu ve doktor olarak zengin ve varlıklı olarak sınıflandırılmıyorlardı. Hatırlıyorum, Sırbistan'da neredeyse tüm insanlar zor şartlarda yaşarken domates bizim için lükstü... Çocukken bazı durumlarda komşuların onu yemesini izlerdim. Kinder-yumurtalar, sakızlı şekerler ve ağızda çıtırdayan çikolatalar...
Bütün bunlar benim için çocukluğumda ulaşılmazdı" dedi. Sözlerine devam eden Jahovic, "Kargaşa ve savaş zamanlarında annem, dokunmamıza izin verilmeyen, ancak karanlık zamanlar için sakladığımız dondurucuya süt ve yoğurt koyardı. Ve ben gerçek bir kızdım, ablamdan bana kalan harika elbiselere bayılırdım...
Bu yüzden artık onlara sahip olduğumda onları asla israf etmiyorum. Satın almayı seviyorum, ama sadece giyeceğim şeyi, kaprisim yok" ifadelerini kullandı.