PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü

Mustafa Sandal’ın eski eşi ve çocuklarının annesi Emina Jahovic, Sırbistan’daki hayatının çok da iç açıcı olmadığını söyledi. Jahovic, "Çikolata, şeker ve domates bizim için lükstü. Zor günler için yoğurt ve süt saklıyorduk" sözleriyle şaşırttı.

Merve Yurtyapan Merve Yurtyapan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan’da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ünlü şarkıcı Emina Jahovic, Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı.

    Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Sırp basınına konuşan şarkıcı, "Babamın ve annemin arkalarında herhangi bir miras yoktu ve doktor olarak zengin ve varlıklı olarak sınıflandırılmıyorlardı. Hatırlıyorum, Sırbistan'da neredeyse tüm insanlar zor şartlarda yaşarken domates bizim için lükstü... Çocukken bazı durumlarda komşuların onu yemesini izlerdim. Kinder-yumurtalar, sakızlı şekerler ve ağızda çıtırdayan çikolatalar...

    Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bütün bunlar benim için çocukluğumda ulaşılmazdı" dedi. Sözlerine devam eden Jahovic, "Kargaşa ve savaş zamanlarında annem, dokunmamıza izin verilmeyen, ancak karanlık zamanlar için sakladığımız dondurucuya süt ve yoğurt koyardı. Ve ben gerçek bir kızdım, ablamdan bana kalan harika elbiselere bayılırdım...

    Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic Sırbistan'da yaşadığı zor günleri anlattı: Domates bizim için lükstü (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Bu yüzden artık onlara sahip olduğumda onları asla israf etmiyorum. Satın almayı seviyorum, ama sadece giyeceğim şeyi, kaprisim yok" ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne ateşi
    Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da: Toplantıda ne konuşuldu?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    Trump’ın Zelenski’ye manda anlaşması mı gönderdi? Madenlerden limanlara, doğal gazdan petrole Washington’ın Ukrayna planı
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
    Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti