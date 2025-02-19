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İddiaları doğruladı: Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya çiftinden kötü haber!

Evlenecekleri düşünülen Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya çiftinden ayrılık haberi geldi. Çiftin ayrılığı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
İddiaları doğruladı: Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya çiftinden kötü haber!

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    Evlenmelerıne kesin gözüyle bakılırken Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'dan ayrılık haberi gelmişti. Ayrılık sonrası birbirlerini takipten çıkarmayan hatta beraber verdikleri pozları bile silmeyen ünlü çiftten beklenen açıklama geldi. İlişkisi bittikten sonra yurt dışı tatile çıkan Özyıldız, verdiği röportajda, "Evet iddialar doğru. İlişkimizi sonlandırdık. 3 haftadır Kolombiya'daydım, yenilenip geldim" demişti.

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    Başarılı oyuncunun açıklamalarından sonra tüm gözler Sibil Çetinkaya'ya çevrilmişken beklenen diğer açıklama da geldi. Çetinkaya, ayrılığı şu sözlerle doğruladı: "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zaman ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler, çok seviyorum sizi."

    Şükrü Özyıldız sessizliğini bozdu! Sibil Çetinkaya ile ayrılık iddiaları kesinleşti! Sebebi evlilik mi?Şükrü Özyıldız sessizliğini bozdu! Sibil Çetinkaya ile ayrılık iddiaları kesinleşti! Sebebi evlilik mi?
    Şükrü Özyıldız sessizliğini bozdu! Sibil Çetinkaya ile ayrılık iddiaları kesinleşti! Sebebi evlilik mi?

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