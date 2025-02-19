Aleyna Tilki’den göndermeli açıklama: Kendimle yarışıyorum

Aleyna Tilki, önceki gün Karaköy'de bir ödül töreninde sahne aldı. Klip çekimlerinde değişik kostümler tercih eden şarkıcı, "Ben sürreal karaktere bürünmeyi seviyorum. İnsan gibi değil de sürreal olması beni çekiyor" diyerek sahne kıyafetlerinden de bahsetti.



Genç şarkıcı, "İddialı dediğiniz ben hep kot tişört çıkıyorum sahneye. Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Kimsenin de kötülüğünü düşünmüyorum. Kendimle yarışıyorum. Kendi halimde birisiyim. Ufak tefek yalandan eleştiriler olacak. Bu mesleğin parçası bunlar, çok doğal bence" dedi.

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