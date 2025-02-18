Oyuncu Melisa Döngel’den yeni proje müjdesi!

Başarılı oyuncu Melisa Döngel önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Döngel yakında yeni bir projeye başlayacağını müjdeledi. Komedi türündeki yapım için oldukça heyecanlı olduğunu belirten oyuncu "İki gündür gülmekten senaryoyu okuyamıyoruz.



Kadro inanılmaz. Haluk Bilginer'le aynı projede yer almak benim için büyük bir şans" dedi. 14 Şubat'a yine yalnız girdiğini esprili bir dille anlatan Döngel "Sevgililer Günü yaklaşınca benden ayrılıyorlar 15 Şubat'ta da geri dönmeye çalışıyorlar" diyerek güldürdü.

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