Görenler şoka uğradı: Sosyetik güzel Yasemin Özilhan 360 bin TL’lik çantasını koluna taktı!

Dizi oyuncusu Yasemin Özilhan, Türkiye'nin en ünlü ailelerinden birine gelin gitti. İş insanı İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı. Setlerden ultra lüks hayatıyla manşetlere çıktı. Birbirinden pahalı kombinleriyle dikkatleri üzerine topladı.
Dizi oyuncusu Yasemin Özilhan, Türkiye'nin en ünlü ailelerinden birine gelin gitti. İş insanı İzzet Özilhan'la evlenip sosyeteye adım attı. Setlerden ultra lüks hayatıyla manşetlere çıktı. Birbirinden pahalı kombinleriyle dikkatleri üzerine topladı.
Çanta koleksiyonu ise hafızalara kazındı. Önceki gün yine sokak tarzıyla kendi fotoğraflarını çektirirken devasa bir çantayla objektifle yansıdı. İtalyan bir moda devine ait olan 10 bin dolarlık yani yaklaşık 360 bin TL'lik çantasıyla görenleri şoka uğrattı.
Bu arada İtalya'da dana derisinden üretilen bu çanta, imza niteliğindeki altın tonlu düğümle tutturulmuş bir kayışa sahip!
Kapağın önden kapatılmasına veya iç kısımdaki cebine takılmasına olanak tanıyan gizli bir kanca kapama özelliği de var.
Yasemin Özilhan, 360 bin TL'lik çantasını koluna taktı. Özel fotoğrafçısına poz verip Instagram'dan paylaştı. Görenler "Vakti de parası bol" yorumunu yaptı!