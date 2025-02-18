Görenler şoka uğradı: Sosyetik güzel Yasemin Özilhan 360 bin TL’lik çantasını koluna taktı!

Yasemin Özilhan. (Fotoğraf: Instagram)

Çanta koleksiyonu ise hafızalara kazındı. Önceki gün yine sokak tarzıyla kendi fotoğraflarını çektirirken devasa bir çantayla objektifle yansıdı. İtalyan bir moda devine ait olan 10 bin dolarlık yani yaklaşık 360 bin TL'lik çantasıyla görenleri şoka uğrattı.