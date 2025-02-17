Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg, dünyanın her yerinden övgüler aldı. Otomobil dünyasında çığır açtı. Ünlülerin de ilk tercih ettiği otomobiller listesine adını yazdırdı.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg, dünyanın her yerinden övgüler aldı. Otomobil dünyasında çığır açtı. Ünlülerin de ilk tercih ettiği otomobiller listesine adını yazdırdı.
Sosyetik güzel Ceylan Çapa da Togg aldı. Yeni aracıyla fotoğraf çekip sosyal medya hesabında yayınladı. "Artık yolculuklarımda benimle" deyip Togg'un "Ayder Yeşili" aracıyla yollara çıktı.
Yerli ve milli Togg'un çevresel özelliklerine de vurgu yaptı. Doğuştan sürdürülebilir ve yüzde yüz elektrikli Togg T10X kullandığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı:
Togg, akıllı teknolojileriyle bütün yolculuklarımı daha konforlu ve keyifli hale getiriyor. Kişiselleştirilebilir paneli sayesinde tüm rotalarını kolayca planlarken, çevre dostu sürüş deneyimiyle yolların tadını çıkarıyorum.