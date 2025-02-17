Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg , dünyanın her yerinden övgüler aldı. Otomobil dünyasında çığır açtı. Ünlülerin de ilk tercih ettiği otomobiller listesine adını yazdırdı.

Cemiyet hayatının en güzel isimlerinden olan Ceylan Çapa, artık Togg kullanıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Cemiyet hayatının en güzel isimlerinden olan Ceylan Çapa, artık Togg kullanıyor (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Yerli ve milli Togg'un çevresel özelliklerine de vurgu yaptı. Doğuştan sürdürülebilir ve yüzde yüz elektrikli Togg T10X kullandığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: