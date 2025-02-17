Rafet El Roman’dan aşk hayatı hakkında ilginç yanıt!

Aşk şarkılarının sevilen ismi Rafet El Roman (56), Sevgililer Günü'nde Kıbrıs Grand Sapphire'de sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhabirler, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile yollarını ayıran El Roman'a "14 Şubat'a yalnız giriyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni biri var mı?" diye sordu. Ünlü şarkıcı bu soruya ise ilginç bir yanıt verdi:

"Yasemin Hanım'la tam anlamıyla ayrılmadık. Kendisiyle görüşmeye devam ediyoruz ve bu akşam da beni yalnız bırakmadı. Şu an o da burada. Aslında tam bir ayrılık değil, kısa bir ara verdik diyelim. Belki ilişkimiz tekrar toparlanır."