Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl ile yeniden evlilik iddialarına net yanıt (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bahsettiğiniz bu görüşmek, ilişki başlangıcı gibi bir şey değil. Şarkı konusunda ise evet, sağ olsun fikrimi alıyor. Ama neden bu tarz haberler çıkıyor bilmiyorum. Sanırım ikimizin hayatında uzun süredir kimse olmadığı için böyle şeyler söyleniyor. Zaten denedik, artık bir daha denenmişi denemeye de gerek yok.