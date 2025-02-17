Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl ile yeniden evlilik iddialarına net yanıt!

Manken ve oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam İstanbul gecelerindeydi. Gazeteciler tarafından görüntülendi. Eski eşi Sinan Akçıl ile üçüncü kez evleneceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Manken ve oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam İstanbul gecelerindeydi. Gazeteciler tarafından görüntülendi. Eski eşi Sinan Akçıl ile üçüncü kez evleneceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Kıratlı, "Barıştığımız yetmiyor, bir de evleniyoruz yani... Öyle bir şey asla yok, mümkün değil, konusu bile geçmiyor" ifadelerini kullandı.
Muhabirlerin, "Sinan Bey, "3 aydır görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yeni şarkı yaptığımda ilk önce Burcu'ya dinletirim" dedi. Bu görüşmeler ilişkinin yeniden başlaması anlamına mı geliyor?" sorusuna ise net bir yanıt verdi:
Bahsettiğiniz bu görüşmek, ilişki başlangıcı gibi bir şey değil. Şarkı konusunda ise evet, sağ olsun fikrimi alıyor. Ama neden bu tarz haberler çıkıyor bilmiyorum. Sanırım ikimizin hayatında uzun süredir kimse olmadığı için böyle şeyler söyleniyor. Zaten denedik, artık bir daha denenmişi denemeye de gerek yok.