Boşanma aşamasındaki Güzide Duran Sevgililer Günü partisine katıldı!

Güzide Duran, bir zamanların en ünlü mankenlerindendi. İş insanı Adnan Aksoy ile evlendikten sonra mankenlikten elini ayağını çekti. İki çocuk dünyaya getirdi. Ancak 16 yıllık evliliğinde kriz baş gösterdi. İkili ayrılmaya karar verdi.

Bir süredir Roma'da yaşayan ünlü manken İstanbul'a yerleşti. Boşanma davası süreci devam ederken o bir dönem fırtına gibi estiği İstanbul gecelerine akın etti. Adı bir ara Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılan Aksoy, oyuncu Gülcan Arslan ile gecelerdeydi. İkili, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne alternatif parti düzenledi. Gül buketi önünde pozlar verdi. Şekilden şekle girdi. Görenler "Güzide boşanmadan ayrılık acısını unuttu" dedi.