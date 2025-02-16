Şiddet iddiası sonrası ortalık karıştı! Özcan Deniz’in annesinden uzaklaştırma ve korunma talebi

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın şiddet gördüğüne yönelik iddialar, önceki gün magazin camiasında en fazla konuşulan ve paylaşılan konuların başında yer aldı. Samar Dadgar'a Deniz'in annesi Kadriye ve kız kardeşi Yurda Deniz'in şiddet uyguladığı, bunun akabinde ise Özcan Deniz'in sessiz kalmadığı iddia edildi. Deniz'in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.

CAN GÜVENLİĞİ YOK!

Kadriye Deniz'in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, konuya ilişkin magazin kanallarına bazı iddialarda bulundu ve adalet önünde hesap soracaklarını söyledi. Sosyal medya üzerinden hızla yayınlanan bu açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Özcan Deniz, annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Müvekkilim Kadriye hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu. Özcan beyin kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız."