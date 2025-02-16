Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile ayrılık iddalarına noktayı koydu!

Mustafa Sandal, oğlu Yavuz ile birlikte Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Sandal, oğlunun bir arkadaşının doğum günü için hediye almaya geldiklerini söyledi.

Büyük oğlu Yaman'ın ise kayak tatiline gittiğini belirten sanatçı, "Büyüdüğü için artık arkadaşlarıyla tatillere gidebiliyor. Ayrı ayrı tatiller başladı" diyerek güldü.

Son dönemde eşi Melis Sütşurup ile ayrılacaklarına dair çıkan iddialara da açıklık getiren Sandal, "Beraber Londra'ya hem konser hem de seyahat için gideceğiz. Aramızda herhangi bir sorun yok" diyerek söylentilere son noktayı koydu.