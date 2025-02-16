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Güzel oyuncu Neslihan Atagül yurt dışında Türk kültürünün tarihini tanıtıyor!

Oyuncu Neslihan Atagül, mutlu evliliğiyle tanınan Kadir Doğulu'yla ilk çocuklarını bekliyor. Hamileliğinde sekizinci aya giren Atagül, Mısır’a yaptığı seyahatte Hia Magazin dergisi için poz verdi. Yurt dışında Türk tarihini tanıtmaya çalıştığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Güzel oyuncu Neslihan Atagül yurt dışında Türk kültürünün tarihini tanıtıyor!

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    Oyuncu Kadir Doğulu'yla mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Hamileliğinde sekizinci aya giren oyuncu, Mısır'a gerçekleştirdiği seyahatinde Hia magazin dergisi için objektif karşısına geçti. Rol aldığı projelerle yurt dışında adından söz ettiren Atagül, Türk tarihini tanıtmaya çalıştığını söyledi.

    "BENİM İÇİN DEĞERLİ"
    Atagül, "Sadece oynadığım rollerde değil, Neslihan olarak da Türk kültürünün tarihini, değerlerini ve misafirperverliğini dünyaya tanıtmaya çalışmak ve kültürümü gururla taşımak benim için onur verici. Kültürümüzün derinliğini, insanlık tarihine kattığı benzersiz katkıları ve sahip olduğu sıcaklığı global izleyicilere aktarabilmek çok değerli" dedi.

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