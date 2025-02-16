Arda Güler ve Ömer Kutluay bir araya geldi! Demet Şener, Güler’e övgü yağdırdı

Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Gazetecilerle yaptığı röportaj esnasında telefonu çalan Şener, kızı İrem'in yurt dışında okuduğu için sık sık aradığını söyleyerek, "Ben de yanına gidiyorum, Babası da gidiyor. Hatta bu günlerde babası da İngiltere'ye yanına gidecekti. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ay sonu ben de Ömer'in yanına gideceğim. Günde birden fazla kere ikisiyle de konuşuyoruz. Onlar orada iyi ve mutlu olduktan sonra benim için sorun yok" dedi.
MİSAFİR ETTİ!
Oğlu Ömer'in Real Madrid'de basketbol oynadığından bahseden Şener, Arda Güler'in oğlunu maça davet ettiğini söyledi.
Şener, "Sürekli tabii ki olamıyor ama Ömer'i bir iki kez maçına davet etti. Onu stadyumda misafir etti. Ömer çok mutlu oldu. İkisinin de programı çok yoğun... Vakit bulsalar daha sık görüşeceklerdir. Ömer hep söylüyor çok mütevazı çok efendi birisiymiş. Aile terbiyesi almış güzel bir beyefendi" diyerek Arda Güler'e övgüler yağdırdı.