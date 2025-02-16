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Arda Güler ve Ömer Kutluay bir araya geldi! Demet Şener, Güler'e övgü yağdırdı

Real Madrid futbol takımının yıldızı Arda Güler, Real Madrid basketbol takımında oynayan Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer Kutluay’ı misafir etti. Anne Şener, "Aile terbiyesi almış güzel bir beyefendi" diyerek Güler’i övdü.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Arda Güler ve Ömer Kutluay bir araya geldi! Demet Şener, Güler’e övgü yağdırdı

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    Demet Şener, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    Demet Şener hem kızı hem de oğlu için elinden geleni yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Şener hem kızı hem de oğlu için elinden geleni yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Gazetecilerle yaptığı röportaj esnasında telefonu çalan Şener, kızı İrem'in yurt dışında okuduğu için sık sık aradığını söyleyerek, "Ben de yanına gidiyorum, Babası da gidiyor. Hatta bu günlerde babası da İngiltere'ye yanına gidecekti. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ay sonu ben de Ömer'in yanına gideceğim. Günde birden fazla kere ikisiyle de konuşuyoruz. Onlar orada iyi ve mutlu olduktan sonra benim için sorun yok" dedi.

    Demet Şener, oğlunun Real Madrid’e transfer olmasıyla büyük bir gurur yaşamıştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Demet Şener, oğlunun Real Madrid’e transfer olmasıyla büyük bir gurur yaşamıştı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    MİSAFİR ETTİ!
    Oğlu Ömer'in Real Madrid'de basketbol oynadığından bahseden Şener, Arda Güler'in oğlunu maça davet ettiğini söyledi.

    Ömer Kutluay ve Arda Güler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Ömer Kutluay ve Arda Güler (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Şener, "Sürekli tabii ki olamıyor ama Ömer'i bir iki kez maçına davet etti. Onu stadyumda misafir etti. Ömer çok mutlu oldu. İkisinin de programı çok yoğun... Vakit bulsalar daha sık görüşeceklerdir. Ömer hep söylüyor çok mütevazı çok efendi birisiymiş. Aile terbiyesi almış güzel bir beyefendi" diyerek Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

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