Arda Güler ve Ömer Kutluay bir araya geldi! Demet Şener, Güler’e övgü yağdırdı

Demet Şener hem kızı hem de oğlu için elinden geleni yapıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Gazetecilerle yaptığı röportaj esnasında telefonu çalan Şener, kızı İrem'in yurt dışında okuduğu için sık sık aradığını söyleyerek, "Ben de yanına gidiyorum, Babası da gidiyor. Hatta bu günlerde babası da İngiltere'ye yanına gidecekti. Sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ay sonu ben de Ömer'in yanına gideceğim. Günde birden fazla kere ikisiyle de konuşuyoruz. Onlar orada iyi ve mutlu olduktan sonra benim için sorun yok" dedi.