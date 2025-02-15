Ünlüler Sevgililer Günü’nde aşka geldi!

14 Şubat Sevgililer Günü, ünlü isimlerin romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı adeta aşk kokan bir atmosfere çevirdi. Televizyon, müzik ve spor dünyasının sevilen isimleri, sevgililerine olan aşklarını ve mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Ünlülerin paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son dönemde tatilden tatile koşan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ve güzeller güzeli Sinem Kobal çifti, bu özel günde renkli karelerini Instagram'dan yayınladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir evlilik dönemi geçiren ünlü oyuncu Alina Boz, Evirgen'in kendisini öptüğü anları paylaştı.

Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Sinem Gündoğdu'ya olan aşkını böyle gösterdi.



YÜZLERİ GÜLDÜREN PAYLAŞIM

İlk paylaşımlar arasında yer alan isimlerden biri Oğulcan Engin oldu. Engin, sevgilisi İlayda Alişan ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Alişan ise sevgilisinin aldığı güllerle poz vermeyi ihmal etmedi.

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile olan fotoğraflarından kolaj yaptı.



Burak Özçivit de, Fahriy Evcen'le tebessüm ettiren bir anısını paylaştı.



Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman'dan gelen pembe çiçekleri takipçilerine gösterdi.



Şebnem Bozoklu, eşi Kanat Akkaya'ya olan aşkını böyle gözler önüne serdi.