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Pelin Akil'den boşanma iddialarına net cevap: "Her şey yolunda"

2016 yılında dünya evine giren oyuncu Pelin Akil ve meslektaş eşi Anıl Altan çifti magazin gündemine sürekli "boşanıyorlar" haberleriyle gündeme gelmişti. Son olarak objektiflere takılan Pelin Akil, Anıl Altan’dan boşanacağı yönünde iddiaları reddetti. Akil, “Her şey yolunda” mesajı verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Pelin Akil’den boşanma iddialarına net cevap: Her şey yolunda

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    Pelin Akil, önceki gece Kadıköy'de trafik ışıklarında objektiflere takıldı.

    Pelin Akil'in Instagram paylaşımı. (Fotoğraf: Instagram)Pelin Akil'in Instagram paylaşımı. (Fotoğraf: Instagram)

    Muhabirlerin, "Anıl Bey ile boşanacağınız yönünde iddialar var, evleri ayırdığınız söyleniyor" sözleri üzerine ünlü oyuncu net bir yanıt vererek, "Yok yok, öyle bir şey yok. Her şey yolunda" dedi.

    Pelin Akil. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)Pelin Akil. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)

    Röportaj esnasında muhabirlere esprili bir şekilde "Arkadaşlar, ışıklar yanacak, acele edin" diyen oyuncu, kısa süre sonra aracını hareket ettirerek yoluna devam etti.

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