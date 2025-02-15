Pelin Akil'den boşanma iddialarına net cevap: "Her şey yolunda"

Pelin Akil'in Instagram paylaşımı. (Fotoğraf: Instagram)

Muhabirlerin, "Anıl Bey ile boşanacağınız yönünde iddialar var, evleri ayırdığınız söyleniyor" sözleri üzerine ünlü oyuncu net bir yanıt vererek, "Yok yok, öyle bir şey yok. Her şey yolunda" dedi.