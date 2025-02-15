Pelin Akil'den boşanma iddialarına net cevap: "Her şey yolunda"

Pelin Akil, önceki gece Kadıköy'de trafik ışıklarında objektiflere takıldı.
Pelin Akil, önceki gece Kadıköy'de trafik ışıklarında objektiflere takıldı.
Muhabirlerin, "Anıl Bey ile boşanacağınız yönünde iddialar var, evleri ayırdığınız söyleniyor" sözleri üzerine ünlü oyuncu net bir yanıt vererek, "Yok yok, öyle bir şey yok. Her şey yolunda" dedi.
Röportaj esnasında muhabirlere esprili bir şekilde "Arkadaşlar, ışıklar yanacak, acele edin" diyen oyuncu, kısa süre sonra aracını hareket ettirerek yoluna devam etti.