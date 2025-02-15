Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’dan şok iddia: Kayınvalidem ve görümcem şiddet uyguladı!

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 2018-2019 yılları arasında evli kaldığı Feyza Aktan'dan Kuzey adında bir oğlu olmuştu. Aradığı aşkı Samar Dadgar'da bulan Deniz, 2023 yılında bir kez daha nikah masasına oturmuştu. Dadgar ile mutlu evliliklerine devam eden Deniz, son dönemlerde kardeşleriyle yaşadığı problemlerle gündem olmuştu.



Ailesine rest çeken Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullanmıştı. Deniz, bu kez annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile ilgili ortaya atılan bir iddiayla gündeme geldi.



"Gel Konuşalım" programında yer alan habere göre; Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kayınvalidesi ve görümcesiyle büyük bir kavga yaşadı ve fiziki şiddete maruz kaldı. Hatta Dadgar'ın bazı fotoğraflarında kavgaya dair izler de olduğu öne sürüldü.

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