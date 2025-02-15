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Karnı burnunda Gizem Karaca'dan samimi itiraf!

Oğuzhan Koç'un Kuruçeşme'deki konserine gelen 5 aylık hamile Gizem Karaca, samimi açıklamalarda bulundu. Bebeğinin cinsiyetini paylaşmayan Karaca, "Her gece dondurma yiyorum'' ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Karnı burnunda Gizem Karaca’dan samimi itiraf!

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    Şarkıcı Oğuzhan Koç, önceki akşam Kuruçeşme'de sahne aldı. Şarkıcıyı bu özel gecede sevgilisi Hazal Şubaşı da yalnız bırakmadı. Yeni imajıyla ilgili konuşan Koç, ''Yeni bir şeyler deniyoruz. Hazal da çok memnun. Belki bir dönem dizisi gelir'' diye espri yaptı. Setten geldiğini söyleyen Şubaşı, ''Her zaman ki çok heyecanlıyım. Yetiştiğim içinde çok mutluyum'' dedi.

    Konsere gelen ve 5 aylık hamile olan Gizem Karaca, bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olduğunu ve isim konusunda çok zorlandıklarını söyledi. Doğumun İzmir'de olacağını söyleyen Karaca, ''Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım. Normal bir doğum yapacağım. İlk üç aylık huysuzluk kısmını atlattım. Her gece dondurma yiyorum'' ifadelerini kullandı.

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