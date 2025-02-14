Şarkıcı Bayhan Gürhan, önceki gece Gayrettepe'de stüdyosunun önünde iki tane hanımefendi ile görüntülendi. Flaşların patlamasıyla panikleyen ve sinirlenen Bayhan, basın mensuplarına, "Siz beni takip mi ediyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Muhabirlerin, "Hanımefendiye gül aldığınızı duyduk, yeni ilişkiniz mi? Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna ise sert bir dille yanıt veren Bayhan, "Ben kimseye gül almadım. Ayrıca insan insana gül alabilir, biz sadece stüdyoya geldik" diyerek konuşmayı sonlandırdı.