Kuruluş Osman’ın Gonca Hatun’u Belgin Şimşek’ten aşk itirafı geldi: Ciddi ilişkim var

"Kuruluş Osman" dizisinin Gonca Hatun'u Belgin Şimşek, önceki gün Nişantaşı'nda elinde dergilerle görüntülendi. Kendi röportajlarını takip ettiğini belirten başarılı oyuncu, özel hayatı ile ilgili konuştu.

Dizide "Alaeddin Bey" karakterine hayat veren sevgilisi Faruk Aran ile ciddi bir ilişki yaşadığını itiraf eden Şimşek, Sevgililer Günü'ne özel bir anlam yüklemediğini söyledi. "İlişkilerinin güzel gittiğini belirten oyuncu, evlilikle ilgili sorulara ise temkinli yaklaşarak, "Daha çok yeni, ileride konuşuruz. Kısmet tabii ki" dedi.