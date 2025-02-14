"Hakkı Yalçın Şarkıları Vol.1" albümü 14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak!

Unutulmaz şarkıların söz yazarı Hakkı Yalçın'ın arşiv niteliği taşıyan "Hakkı Yalçın Şarkıları Vol.1" albümü birbirinden dev sanatçıların yorumuyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden usta isimlerin en hit şarkıları seslendirdiği albümün çıkış şarkısı ise Şahin & Zeliha Kendirci kardeşlerin yorumuyla "Melekler İmza Topluyor" oldu.



"Melekler İmza Topluyor", Kendirci kardeşlerin etkileyici yorumuyla dinleyenleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkın saf ve en derin hislerinde bir yolculuğa çıkaracak. Duyulduğu ilk andan itibaren herkesin heyecanla beklediği şarkının sözleri Hakkı Yalçın, müziği ve yepyeni düzenlemesi Ceyhun Çelikten'e ait... Sürpriz düetin klibinin yönetmen koltuğunda ise Kemal Başbuğ oturuyor.

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