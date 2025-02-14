Estetikleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel'e tepki yağdı: "Kendine neden bu kötülüğü yapıyorsun?"

Emre Altuğ ile ayrılığı sonrası 8 yıllık bekarlığını Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, geçtiğimiz sene adından yeniden ayrılık haberleriyle bahsettirmişti.
Emre Altuğ ile ayrılığı sonrası 8 yıllık bekarlığını Avukat Nail Gönenli ile bozan Çağla Şıkel, geçtiğimiz sene adından yeniden ayrılık haberleriyle bahsettirmişti.
Şıkel, geçtiğimiz haftalarda ise kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen bir beyefendiyle kameralara yakalanmıştı.
Aşk hayatındaki çalkantılar haricinde estetikleriyle de gündeme gelen Şıkel daha önce yüzündeki değişimlerle dikkat çekmişti.
Değişimine bir süredir yakından şahitlik ettiğimiz ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik ve konuşması daha önce olay olmuştu.
Geçtiğimiz gece "Tanyeli" için düzenlenen etkinlikte boy gösteren Çağla Şıkel bu sefer de oldukça dolgun gözüken yanaklarıyla gündeme geldi. Şıkel'e sosyal medyada, "Kendine neden bu kötülüğü yapıyorsun?" diye yorumlar geldi.