Estetikleriyle gündeme gelen Çağla Şıkel'e tepki yağdı: "Kendine neden bu kötülüğü yapıyorsun?"

Değişimine bir süredir yakından şahitlik ettiğimiz ünlü ismin dudaklarındaki eşitsizlik ve konuşması daha önce olay olmuştu.

Çağla Şıkel. (Fotoğraf: Takvim Gazetesi)

Geçtiğimiz gece "Tanyeli" için düzenlenen etkinlikte boy gösteren Çağla Şıkel bu sefer de oldukça dolgun gözüken yanaklarıyla gündeme geldi. Şıkel'e sosyal medyada, "Kendine neden bu kötülüğü yapıyorsun?" diye yorumlar geldi.