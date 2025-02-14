Burak Özçivit’in milyon dolarlık fotoğrafına model Ainura Daudova’dan açıklama geldi!

Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında önceki gün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu. Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.

Özçivit, basına yansıyan bu iddia karşısında suskun kalırken, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı. Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.