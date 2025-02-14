"Aşk Sadece Bir An" galasına ünlü akını!

RAP müziğin başarılı ismi Çakal'la yetenekli ve güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı bir araya getiren 'Aşk Sadece Bir An' filminin galası, önceki gün Zincirlikuyu'da gerçekleşti.

Gösterim öncesi galaya katılan davetlilere, duygusal filme özel hazırlanan 'Aşk Sadece Bir An' yazılı mendiller dağıtıldı. Galada filmi ilk kez izleyen davetliler salondan gözleri yaşlı çıktı.

Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yanı sıra Emre Kınay, Gonca Vuslateri, Burcu Kara ve Diren Polatoğlulları'nın kadrosunda yer aldığı, Teoman ve Tuba Ünsal'ın konuk oyuncu olarak katıldığı filmin galasına ünlü isimler akın etti.