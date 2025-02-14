Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinden samimi açıklamalar: “Vina’ya sormadan hiçbir şey yapmıyoruz”

Müge Boz'un Instagram paylaşımı.

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile karı koca olarak toplu taşıma kullanan çift, bu konu hakkında ise, "Biz İstanbul'da da kullanmaya çalışıyoruz, yurt dışında da. İstanbul'da trafik çok kötü olduğu için bazen bizim ciddi işimize yarıyor. Rahatsız olacağımız bir şey yok. Tanıyan insanlarla merhabalaşıyoruz. Anne kartını almaya bir türlü başvuramadık" diyerek güldü.