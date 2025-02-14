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Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinden samimi açıklamalar: “Vina’ya sormadan hiçbir şey yapmıyoruz”

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, 5 yaşındaki kızları Vina ile reklamlarda yer almaları hakkında, “Biz Vina’ya danışıyoruz. Ona sormadan hiçbir şey yapmıyoruz” diyerek kendilerini savundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinden samimi açıklamalar: Vina’ya sormadan hiçbir şey yapmıyoruz

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    İki çocukları olan Caner Erdeniz ve Müge Boz çifti, mutlu evlilikleriyle öne çıkıyor. Sık sık evlatları ile paylaşım yapan çift, aile hayatını da gözler önünde yaşıyor.

    Müge Boz'un Instagram paylaşımı.Müge Boz'un Instagram paylaşımı.

    Geçtiğimiz aylarda "Rika" adında ikinci bir çocukları olan Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, önceki gün Beşiktaş'ta bir lansmana katıldı. İkili, Vina (5) ile kardeşi Rika'nın (3) aralarındaki ilişkinin çok iyi olduğunu söyledi.

    Müge Boz'un Instagram paylaşımı.Müge Boz'un Instagram paylaşımı.

    "Son dönemde bazı ünlüler reklam iş birliklerinde çocuklarıyla olunca tepki görüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Boz, "Bu kişiye göre değişir. Biz en başından beri her şeyde Vina'ya danışıyoruz. Ona sormadan hiçbir şey yapmıyoruz. '3 yaşındaki çocuk neyi bilecek?' diyebilirsiniz ama çocuklar istemedikleri şeyleri yapmıyorlar" şeklinde konuştu.

    Müge Boz'un Instagram paylaşımı.Müge Boz'un Instagram paylaşımı.

    Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile karı koca olarak toplu taşıma kullanan çift, bu konu hakkında ise, "Biz İstanbul'da da kullanmaya çalışıyoruz, yurt dışında da. İstanbul'da trafik çok kötü olduğu için bazen bizim ciddi işimize yarıyor. Rahatsız olacağımız bir şey yok. Tanıyan insanlarla merhabalaşıyoruz. Anne kartını almaya bir türlü başvuramadık" diyerek güldü.

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