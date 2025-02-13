Puma "yılın etkinliği"yle Türkiye'ye iddialı giriş yaptı!

Hız tutkusu, zamansız stil ve efsane bir ruh. Pistlerden sokaklara taşınan Puma'nın sneaker efsanesi Speedcat, "yılın etkinliği" ile Türkiye'ye iddialı bir giriş yaptı. 11 Şubat akşamı FrankHan'da gerçekleşen unutulmaz geceye, moda dünyasının seçkin isimleri, influencer'lar ve stil tutkunları akın etti.

Geceye Sümeyye Aydoğan, Didem Soydan, Dilara Sümbül, Umut Eker, Miro Gerede, Gülcan Arslan ve Salman Tin gibi ünlü isimler katılırken davetlilerin Speedcat ile yaptıkları kombinler de geceyi adeta görkemli bir moda defilesine de dönüştürdü.