Japonyek farkıyla müzik piyasasına yeni bir soluk getirecek!

X kuşağı, günlük hayata, kendi gözlerinden baktı. Tanık oldukları insani her hali, kendilerince yorumladı. Sözlere taşıdı, notalarla harmanladı. Japonyek mahlasını kullanan genç sanatçı da "Yalanlar, yılanlar" adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım attı.

Japonyek, "Gördüğüm, duyduğum yalanlar ve bu yalanları söyleyen 'yılanlar' şarkıyı yapmama yol açtı. Yalana inat en gerçek duygularımı da bu şarkı ile anlattım. Şarkım 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Çok heyecanlıyım" ifadesini kullandı. Japonyek 7 Şubat'ta da "Gayrımeşrusal finans" adlı bir şarkı yaptığını açıkladı.